Proseguono anche in maniera febbrile le trattative tra Inter e Betis per il giovane difensore Alex Pérez. Il calciatore spagnolo spinge per andare in Italia e indossare la maglia nerazzurra, ritenendo quella offerta dall'Inter una grande occasione per la sua carriera, riporta Relevo. Se i due club non riuscissero però a trovare un accordo, il difensore rimarrebbe al Betis per un altro anno, senza rinnovo, e partirebbe da free agent entro un anno.

Nelle ultime ore si registra un interessamento da parte dell'Udinese, ma la priorità di Alex Pérez è l'Inter. Nerazzurri e andalusi sono in contatto permanente per provare a trovare l'intesa finale.

