Altra grande partita, sempre in trasferta, per l'Inter in questa settimana molto intensa: c'è il Napoli al Maradona dopo la Juve e il Benfica. I nerazzurri giocano ancora una volta dopo i bianconeri di Allegri che per l'ennesima volta venerdì hanno vinto a Monza all'ultimo respiro in maniera rocambolesca: Lautaro e compagni vogliono tornare in testa nonostante l'altissimo coefficiente di difficoltà della sfida odierna.

QUI NAPOLI – Dopo tantissimo tempo, riecco Osimhen dall'inizio: Mazzarri rilancia dal 1' il suo attaccante principale e lo mette al centro del tridente completato da Politano a destra e da Kvaratskhelia a sinistra. Confermato il 4-3-3 con Juan Jesus basso a sinistra viste le defezioni di Mario Rui e Olivera e Zielinski in mezzo recuperato dopo essere stato toccato duro da Rüdiger in Champions. Zanoli messo fuori causa dal mal di schiena.

QUI INTER – Inzaghi ha le idee chiare: parte l'undici sceso in campo dall'inizio anche una settimana fa a Torino contro la Juventus. dopo il turnover totale in Champions a Lisbona, dunque, riecco i vari Sommer, Dumfries (smaltito il lieve affaticamento muscolare), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro. Cuadrado ormai è totalmente recuperato e resta un jolly utlissimo da pescare in panchina al pari di Arnautovic e Sanchez. Bastoni sta bene, ma è rimasto a Milano per precauzione: tornarà a disposizione per il match con l'Udinese. Ancora out, ovviamente, Pavard.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Panchina: Gollini, Contini, Ostigaard, Demme, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Allenatore: Mazzarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mario Rui, Olivera, Zanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Bastoni.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Imperiale e Mondin.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Marini (Mariani).

