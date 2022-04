"È la gara giusta per dare un segnale forte all'ambiente, ma soprattutto a noi stessi". Così ieri Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato il Derby d'Italia in programma stasera a Torino. La Juventus arriva da una lunga striscia di risultati positivi, inframezzati però dall'imbarazzante 0-3 con il Villarreal in Champions. L'Inter, invece, nonostante buone prestazioni, negli ultimi due mesi ha raccolto solo 7 punti e ha visto allontanarsi la vetta della classifica. Ma tutto è ancora possibile.



QUI JUVENTUS – I bianconeri sanno bene che questa può essere l'ultima occasione per rilanciarsi in chiave scudetto e Allegri recupera tutti, ad eccezione dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Fuori anche lo squalificato Pellegrini. Dall'inizio, come annunciato ieri dall'allenatore toscano, Dybala, Chiellini e Alex Sandro. Da verificare Danilo e Arthur, tornati per ultimi dal Sud America: il primo potrebbe prevalere su De Sciglio, mentre l'ex Barça parte dietro rispetto a Zakaria. Morata più di Bernardeschi e Rabiot con Dybala e Cuadrado alle spalle di Vlahovic e conseguente 4-2-3-1 (ma attenzione all'opzione 3-5-2).



QUI INTER – Finalmente Brozovic. Dopo aver saltato Torino e Fiorentina, il croato si rimette al centro dell'Inter e Inzaghi ritrova i cinque titolari di centrocampo come non gli accadeva dallo scorso 25 febbraio, data dell'anticipo con il Genoa a Marassi. Oltre a Brozo, convocato pure De Vrij, anche lui assente da Anfield come il compagno di squadra: l'olandese, però, dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a D'Ambrosio, con Skriniar che quindi verrebbe confermato centrale nella difesa a tre. Dumfries, quindi, in vantaggio su Darmain, così come Perisic parte davanti a Gosens. Ampia possibilità di scelta per il tecnico nerazzurro in attacco: Sanchez e Correa scalpitano e offrono opzioni interessanti, ma la sensazione è che toccherà dal 1' ancora alla coppia formata da Dzeko e Lautaro.



---