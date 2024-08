Dopo il pari di Genova, l'Inter torna a giocare in casa e per la prima volta lo fa con le due stelle sul petto della casacca nerazzurra. Un'occasione speciale che di certo i ragazzi di Inzaghi vorranno celebrare con i tre punti. Quei tre punti sfuggiti con il Genoa nei minuti di recupero, per un finale che ha lasciato tanta rabbia e tanta voglia di riscattarsi immediatamente.

QUI INTER – Inzaghi vuole ripartire forte dopo il pari di Marassi ma dovrà fare a meno del suo capitano e leader. Lautaro, infatti, ieri non si è allenato per precauzione a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori e solo stamattina si deciderà se portarlo in panchina o se lasciarlo direttamente fuori dai convocati. Di certo, il Toro non partirà dall'inizio. In attacco ci sarà la Thu-Ta: Thuram con Taremi, per il debutto assoluto dell'iraniano da titolare dopo l'ingresso nella ripresa di una settimana fa. Per il resto, due dubbi: Pavard-Bisseck e Darmian-Dumfries. Prima chiamata per Zielinski, restano a casa De Vrij e il lungodegente Buchanan.

QUI LECCE – Se i nerazzurri hanno fame di riscossa dopo il pari di Genova, certamente anche i salentini vorranno rifarsi dopo la partenza flop con lo 0-4 subito dall'Atalanta al Via del Mare. Rispetto al tracollo interno contro i bergamaschi, Gotti dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Banda inserito dall'inizio al posto di Morente. Da non escludere il ricorso a uno schieramento più abbottonato, magari con difesa a cinque. Fuori causa Kaba e Gonzalez.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Fontanarosa, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Vrij, Lautaro, Buchanan.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic.

Panchina: Samooja, Früchtl, Borbei, Pelmard, Berisha, Coulibaly, Helgason, McJannet, Oudin, Marchwinski, Brunete, Morente, Pierotti.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gonzalez, Kaba.

ARBITRO: Di Marco.

Assistenti: Preti e Mokhtar.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Abisso (Meraviglia).

