È il giorno del Derby d'Italia, sfida attesissima anche quest'anno e forse ancora di più considerando quello che dice la classifica. Siamo solo alla nona giornata, ma il Napoli (senza coppe) scappa, seppure battendo il Lecce con estrema fatica, e allora nessuno vuole perdere terreno sui partenopei guidati da un volpone come Conte.

QUI INTER – Inzaghi sa benissimo quanto conti il match di stasera e, non a caso, in Champions ha rischiato di non fare bottino pieno anche per via del massiccio turnover utilizzato proprio in vista di questa sfida. Il tecnico nerazzurro non potrà contare su Acerbi e Calhanoglu, mezza spina dorsale della squadra. Out anche Carlos Augusto, ko proprio a Berna. Ma in compenso c'è il recupero di Asllani e quello di Buchanan. Proprio l'albanese si candida per una maglia nel ruolo di regista: è ballottaggio con Zielinski. Rispetto a mercoledì, riecco dal 1' i vari Bastoni, Dimarco, Darmian, Thuram e Lautaro.

QUI JUVENTUS – I bianconeri non attraversano certamente un periodo brillante come testimonia la sconfitta inopinata contro lo Stoccarda, con i tedeschi che hanno dominato per 90 minuti a Torino. Thiago Motta è sembrato molto sicuro di sé alla vigilia, nonostante le diverse assenze: fuori Bremer, Milik, Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Possibile rivedere il 4-1-4-1 con Locatelli mediano e Fagioli-McKennie mezzali. Gatti in vantaggio su Danilo, così come Cabal lo è su Savona.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Palacios, Dumfries, Buchanan, Frattesi, Zielinski, Berenbruch, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Carlos Augusto, Calhanoglu.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli; Conceiçao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

Panchina: Perin, Danilo, Savona, Rouhi, Thuram, Adzic, Weah, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bremer, Milik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Mazzoleni (Fabbri).

