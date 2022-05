L'Inter chiede strada all'Empoli per tornare in testa almeno fino a domenica sera e mettere enorme pressione al Milan che poi giocherà a Verona nel posticipo di questa 36^ giornata di campionato. La reazione a Udine è arrivata e il messaggio lanciato dai campioni d'Italia è stato forte e chiaro: nessuno intende mollare nemmeno un centimetro. Inzaghi conosce alla perfezione le insidie che si nascondono dietro la sfida odierna a un'Empoli che arriva a San Siro (ancora sold-out) già con la salvezza in tasca. Ma i nerazzurri intendono accelerare con forza dopo essersi rialzati per l'ennesima volta.



QUI INTER – Inzaghi si porta dietro un paio di dubbi di formazione: uno riguarda la difesa e un altro l'attacco. Dietro, assieme a Skriniar e De Vrij, è ballottaggio tra Dimarco e D'Ambrosio: l'ex Verona offre molteplici scelte soprattutto in fase di impostazione, ma DD33 resta comunque una certezza invidiabile. Davanti, invece, è sfida Correa-Dzeko per far coppia con Lautaro: il Tucu parte in leggero vantaggio sul bosniaco. E occhio a Sanchez che non è tagliato fuori del tutto. Rispetto al successo di Udine, tornano dal 1' sia Dumfries che Calhanoglu, mentre in mezzo al campo nessun problema per Barella dopo la contusione al ginocchio che aveva fatto spaventare un po' tutti. Unico assente resta Bastoni, che punta a tornare tra i convocati per la finale di Coppa Italia.



QUI EMPOLI – Con la salvezza raggiunta dopo l'1-1 della Salernitana a Bergamo, i toscani approcciano al match odierno senza assilli di classifica. Ci si aspetta qualche variazione dovuta anche alle squalifiche di Stojanovic e Verre. Andreazzoli dovrebbe optare per il consueto 4-3-1-2, con Fiamozzi a destra e Bajrami trequartista. Possibili titolari anche Romagnoli e Cacace. In attacco, La Mantia potrebbe far rifiatare Pinamonti affiancando uno tra Di Francesco e Cutrone: tutto aperto.



