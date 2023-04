Riecco la Champions League, ormai isola felice per la stagione dell'Inter considerando le brutture del campionato. I nerazzurri hanno davanti a loro l'obiettivo concreto di tornare in semifinale dopo l'anno del Triplete: il 2-0 del Da Luz è un ottimo vantaggio, ma la qualificazione è ancora tutta da conquistare e i 90 minuti di San Siro certamente non saranno scontati.

QUI INTER – Inzaghi non intende stravolgere la formazione che ha fatto tanto bene in Portogallo e allora si va verso la conferma integrale dell'undici che una settimana fa ha vinto al Da Luz. Un paio di dubbio, comunque, restano: Calhanoglu è recuperato, ha giocato buoni 25 minuti col Monza e insidia Brozovic, mentre in attacco resta vivo il duello tra Dzeko e Lukaku per affiancare Lautaro. Il croato e il bosniaco, comunque, restano i favoriti. Da verificare le condizioni di De Vrij, uscito acciaccato dal match di sabato. Certamente out Skriniar.

QUI BENFICA – I portoghesi non vogliono darsi per vinti e proveranno a ribaltare il ko dell'andata. Schmidt, rispetto alla sfida casalinga, ritrova Otamendi che partirà titolare a fianco di Silva al centro della difesa. Per il resto, soliti noti nel consueto 4-2-3-1. In panchina si rivede Ristic, mentrenon fanno parte della spedizione Bah e il lungodegente Draxler.

---