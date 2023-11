Quinto turno del Gruppo D di Champions League che ha già il verdetto per le qualificate agli ottavi: avanzano Inter e Real Sociedad. Nerazzurri e baschi si contendono il primo posto dopo il pari dell'andata nello scontro diretto, con Lautaro e compagni dietro per differenza reti (+3 contro +5) ma con il match di San Siro a disposizione nell'ultima giornata. Oggi per i vicecampioni d'Europa impegno a Lisbona contro un Benfica ancora a zero punti e in cerca di una vittoria utile per restare quantomeno in Europa.

QUI BENFICA – Diverse assenze per Schmidt, che in campionato viaggia in vetta con sicurezza a differenza di quanto accaduto in questa deludente Champions. Mancheranno certamente Bah, Bernat e Neres, e in più ieri anche Guedes non si è allenato con i compagni. Rispetto all'andata, torna Antonio Silva, Aursnes dovrebbe giocare laterale basso a destra, mentre Joao Mario completerà il trittico di fantasisti con Di Maria e Rafa Silva alle spalle di Tengstedt, quest'ultimo in vantaggio su Musa e Cabral.

QUI INTER – Inzaghi pare intenzionato a rivoluzionare la sua Inter, considerando fatiche, infortuni, acciacchi e un calendario che piazza la partita del Da Luz tra le trasferte di Torino con la Juventus e di Napoli con gli azzurri di Mazzarri. Considerando la qualificazione agli ottavi già acquisita, i nerazzurri provano a fare punti dando spazio a chi finora ha giocato meno. Dentro, quindi, i vari Bisseck, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto e Arnautovic. Ma non solo: certa una maglia da titolare anche per Audero (esordio assoluto in nerazzurro per il portiere). In rampa pure Klaassen e Sanchez (che ha superato totalmente la distorsione alla caviglia). E lo stesso Cuadrado certamente giocherà, da capire se dall'inizio o, più probabilmente, a gara in corso. Restano indisponibili Bastoni e Pavard. Ai box anche Dumfries: per l'olandese, affaticato, si tratta di riposo precauzionale. Convocati anche i baby Stabile, Stankovic e Kamaté.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt.

Panchina: Soares, Kokubo, Araujo, Jurasek, Kokçu, Chiquinho, Tiago Gouveia, Musa, Cabral.

Allenatore: Schmidt.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bah, Bernat, Neres, Guedes.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Sanchez.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Dimarco, Cuadrado, Stankovic, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Kamaté, Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Bastoni, Dumfries.

ARBITRO: Treimanis.

Assistenti: Spasennikovs e Gudermanis.

Quarto ufficiale: Golubevs.

Var: Bebek (Denkert).

