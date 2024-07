Ultimi step prima dell'ufficialità come nuovo giocatore del River Plate per Franco Carboni, protagonista oggi delle visite mediche con il club argentino. Il laterale sinistro - riferiscono i colleghi di Olé - questa mattina si è sottoposto ai controlli clinici di rito con i Millonarios, dove si trasferirà in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto da 4 milioni di euro (i nerazzurri manterranno una recompra di 12 milioni di euro)

Il 21enne è da qualche giorno in Argentina dove si sta allenando con un preparatore atletico personale: l'intenzione è di presentarsi in forma al ritiro al via questa settimana, quando avrà già firmato il suo contratto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!