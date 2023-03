C'è una premessa importante di cui Lionel Scaloni tiene conto per la sfida di martedì della Nazionale argentina contro Curaçao. Come ricorda anche il quotidiano Olé, il pubblico di Santiago del Estero desidera vedere in azione tutti gli eroi del Mondiale in Qatar e il tecnico vuole dare spazio a tutti. Per questo motivo, l'undici titolare sarà composto dai giocatori di punta accompagnati da altri elementi che hanno contribuito in maniera differente a regalare all'Albiceleste il sogno iridato, come Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes e Lautaro Martínez. Nelle prove svolte ad Ezeiza, si è visto tra i potenziali titolari anche Gonzalo Lo Celso, costretto a saltare il Mondiale per un infortunio.