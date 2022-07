LUGANO-INTER 0-2 (3' D'Ambrosio, 16' Lautaro Martinez)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LUGANO-INTER

INTERVALLO - L'Inter indirizza la gara nei primi quindici minuti, grazie ai gol di Danilo D'Ambrosio e Lautaro Martinez. Reti che per ora decidono un match che l'Inter ha sin qui gestito bene, anche se con qualche piccolo affanno per una difesa non composta comunque dai protagonisti principali. In grande evidenza Kristjan Asllani, uomo ovunque. Bene anche Bellanova, specie in fase offensiva; Lukaku e Lautaro hanno regalato qualche spunto della loro proverbiale intesa.

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Lugano, a segno D'Ambrosio e Lautaro Martinez.

45' - Darmian ancora poco brillante, palla non controllata e consegnata al Lugano. Poi Agoumé commette fallo.

44' - Mkhitaryan prova l'affondo, Daprelà lo controlla.

44' - Correa e Onana hanno iniziato il riscaldamento, insieme a Lazaro.

42' - Lukaku si porta a spasso la difesa poi prova a servire Lautaro, aggancio non facile per l'argentino.

41' - Non si capiscono Asllani e Darmian, il Lugano recupera palla. Celar calcia, ma non inquadra la porta.

40' - Tiro dalla distanza di Durrer, palla alta sopra la traversa.

38' - Lautaro recupera un pallone a metà campo poi si accascia a terra per un colpo, Piccolo ferma il gioco. Il Toro si rialza però dopo pochi istanti.

36' - Soluzione del belga con esito identico a quella di Lautaro, palla alta.

35' - Grande numero di Bellanova, atterrato a pochi centimetri dall'area. Lukaku si prende il pallone.

34' - Un po' di confusione in area nerazzurra, Valenzuela non ne approfitta.

33' - Lugano che ha ora il pallino del gioco, Babic prova a servire Celar anticipato da Fontanarosa.

29' - Handanovic da campione sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Haile Selassie, palla a Celar che manda alto sempre di testa

28' - Colpo di testa da parte di Celar, pallone facile per Handanovic.

27' - Fallo di Darmian su Haile Selassie, punizione Lugano.

25' - Si riparte, Handanovic rimette la palla in gioco.

23' - Haile Selassie fa un bel taglio in area e riceve cross dalla destra, tiro che va fuori di poco. Cooling break per le due squadre.

22' - Non riesce l'apertura di Lautaro per D'Ambrosio, palla persa dall'Inter.

20' - Sbuca Gosens sul cross di Bellanova, ma il tedesco non inquadra la porta.

19' - Lugano che prova a reagire, tiro di Babic parato da Handanovic.

18' - Primo tiro di Lukaku, rasoterra che trova pronto Saipi.

16' - LAUTARO TROVA IL GOL DEL RADDOPPIO! Papera di Saipi che sbaglia un disimpegno nella costruzione dal basso, Lautaro è lì e non se lo fa dire due volte: palla rubata e appoggio per il bis.