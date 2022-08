Finalmente si fa sul serio. Dimenticate le amichevoli di preparazione col loro carico di indicazioni più o meno attendibili, adesso l’Inter di Simone Inzaghi va a giocare per i tre punti. E lo fa a partire da questa sera, nel match che vedrà i nerazzurri ospiti del neopromosso Lecce di Marco Baroni. Esattamente come tre stagioni fa, anche se a campi invertiti, saranno i salentini a battezzare ufficialmente la nuova annata interista e soprattutto la nuova vita interista di Romelu Lukaku, in una cornice ribollente di tifo con il tutto esaurito ormai raggiunto da giorni e contro una formazione che cercherà sicuramente un modo per rifarsi dopo lo smacco dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cittadella. Ma anche l’Inter ha un episodio amaro da mettersi alle spalle, quello dell’epilogo dell’ultimo campionato, e cercherà di farlo lungo un campionato che si preannuncia più imprevedibile e sorprendente che mai. Fischio d’inizio dell’arbitro Alessandro Prontera alle 20.45: seguite con noi di FcInterNews.it la prima ufficiale dell’Inter con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.11 - Le due squadre hanno iniziato il riscaldamento sul terreno di gioco.

20.05 - Si temeva il caldo forte alla vigilia, invece su Lecce cade incessante la pioggia...

19.57 - Mert Cetin stringe i denti e debutterà dal primo minuto con la maglia dei salentini. Baroni affida le chiavi dell'attacco a Ceesay, sostenuto da Strefezza e Di Francesco.

19.54 - Federico Dimarco al posto di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian per Denzel Dumfries le due novità rispetto alla vigilia per Inzaghi, che non rinuncia al tandem d'attacco Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Presenti in panchina anche i baby Fontanarosa e Zanotti

19.38 - Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: