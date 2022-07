60' - Cambia tutta la squadra l'Inter, entrano Dzeko, Brozovic, Bastoni, De Vrij, Barella, Calhanoglu, Dumfries, Correa, Handanovic; escono Lukaku, Lautaro, Mkhytarian, Gagliardini, D'Ambrosio, Bellanova, Dimarco, Asllani, Onana.

59' - PARI INTER!!! Bella azione di Lukaku che dalla destra impegna il portiere, riprende Asllani al limite e palla in rete!

57' - Asslani lancia Lautaro, tiro alto.

56' - Lautaro semina il panico in area, cross per Gagliardini che in sforbiciata non imprime forza alla palla.

55' - Lazaro crossa per la testa di Lautaro che sfiora il palo alla siinistra del portiere.

53' - Scambio al limite Minamino-Jean Lucas, tiro di quest'ultimo che sfiora il palo.

47' - Tentativo di Minamino, tiro deviato in angolo.

46' - Si riparte con un cambio: dentro Lazaro per Gosens.

---------------------------------------------------------

Si chiude con il Monaco in vantaggio 2-1 sull'Inter il primo tempo del 'Mazza' di Ferrara. Nerazzurri che non partono benissimo, squadra apparsa slegata, in difficoltà da punto di vista fisico ma prevedibile a questo punto della stagione e con il gran caldo, e diversi esperimenti in campo, come D'Ambrosio centrale di difesa, non impeccabile. Il Monaco ha trovato le occasioni migliori del primo tempo e due reti, entrambe con ficcanti ripartenze in verticale che hanno sorpreso la difesa dell'Inter. Inter che si è però svegliata nel finale prima con una cavalcata di Lukaku che ha portato all'angolo che ha generato il gol dell'1-2, poi con la traversa di Lautaro. Vedremo se si assisterà a una ripresa diversa.

47' - Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo con il Monaco in vantaggio 2-1.

44' - Cross di Dimarco e traversa di Lautaro! Segnali di risveglio dell'Inter.

42' - GOL INTER!! Colpo di testa di D'Ambrosio da calcio d'angolo, respinge il portiere, Gagliardini a porta vuota mette dentro!

41' - Progressione potente di Lukaku, bravo Badiashile a chiuderlo in corner.

37' - Punizione per l'Inter, ci prova Dimarco, pallone alle stelle.