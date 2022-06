Benché Romelu Lukaku calamiti tutte le attenzioni, oggi è un giorno speciale anche per Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 prelevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dall'Empoli e prossimo a vestire idealmente la maglia nerazzurra al termine di questa giornata. Un acquisto su cui l'Inter ha lavorato con forza per assicurarsi un vice Marcelo Brozovic giovane ma già pronto e con ampi margini di crescita. A seguire tutti gli eventi della sua prima giornata da interista:

15.07 - Asllani ha completato anche le visite per l'idoneità sportiva al CONI, e si è concesso un saluto ai tifosi presenti fuori dagli uffici di Via Piranesi. "Contento? Molto", le sue parole accompagnate da un sorriso mentre i tifosi gli chiedono a gran voce un gol nel derby.