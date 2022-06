Il Paris Saint-Germain ha in mano i sì di Vitinha, Milan Skriniar, Gianluca Scamacca e Renato Sanches, praticamente tutti gli obiettivi principali indicati da Luis Campos, football advisor del club campione di Francia, per rinforzare la rosa. E' quanto appreso dai colleghi de Le Parisien che, in aggiunta, spiegano che i primi tre, dopo gli accordi definitivi con i rispettivi club che al momento non sono in dubbio, hanno buone possibilità di approdo nella capitale quest'estate; il trasferimento al PSG del centrocampista portoghese del Lille, sul quale c'è il forte interessamento del Milan, invece, non è ancora sicuro.