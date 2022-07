Nuovo derby d'Italia in vista sul mercato. Questo, almeno, quanto sostiene La Stampa, che tra le sue pagine rilancia il nome di Filip Kostic per Juventus e Inter. Il club bianconero è vigile da tempo sull'esterno dell'Eintracht Francoforte (in scadenza nel 2023 e valutato circa 15 milioni di euro), ma non ha mai affondato per chiudere l'affare. Ecco perché bisogna dare attenzione anche a manovre di disturbo e inserimenti improvvisi, come quello dei nerazzurri: secondo il quotidiano torinese, infatti, l'Inter si sarebbe mossa nelle ultime ore per l'esterno studiando una possibile alternanza in fascia con Robin Gosens dopo l'addio di Ivan Perisic.