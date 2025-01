Secondo quanto riportato da La Repubblica, entro fine marzo arriverà dall'Arabia Saudita la decisione riguardo alla prossima edizione della supercoppa Italiana. Entro quella data si percepirà se almeno due tra Juventus, Inter e Milan saranno tra le quattro partecipanti del gennaio 2026.

Il verdetto delle due edizioni con l'attuale formula è che al pubblico arabo interessano solo le tre squadre più titolate, perché nemmeno con Inter-Atalanta (quindi con una squadra tra queste tre e l'altra no) si è arrivati a 10mila presenti sugli spalti. L'Arabia ha il diritto di opzione per due delle prossime quattro edizioni del torneo. Presumibilmente si potrebbe però tornare a Gedda.

La sensazione è che in ogni caso arriverà un rinnovo rispetto all'attuale accordo. Nel frattempo si sono fatti avanti altri Paesi come Emirati Arabi, Australia, Stati Uniti, ma i sauditi hanno messo sul piatto cifre difficili da pareggiare: 29 milioni di euro come giro d'affari per l'attuale manifestazione, di cui 23 dal comitato ospitante.

I sauditi, si legge ancora, sono più contenti rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto all'aver potuto ospitare Milan-Juve in semifinale piuttosto che Inter-Milan di stasera.