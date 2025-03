Oltre che con la Lazio, Gustav Isaksen convince anche con la maglia della Nazionale danese. L'attaccante biancoceleste è risultato infatti il migliore in campo nella sfida vinta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e valida per i playoff di Nations League. Il talento dell’ala biancoceleste è ormai sbocciato definitivamente e il tecnico Marco Baroni punterà su di lui per il finale di stagione. In attesa di capire quello che sarà il futuro, dove la Lazio dovrà difendersi dagli assalti dei club che hanno già messo gli occhi sul talentuoso classe 2001.

In particolare, secondo l'edizione romana de La Repubblica, su Isaksen ha mostrato un certo interesse il Tottenham, pronto a spendere 40 milioni per il suo cartellino secondo quanto riferiscono i media britannici. Ma oltre gli Spurs, c'è un'altra spettatrice interessata: è l'Inter, dove il tecnico Simone Inzaghi vedrebbe bene il danese come esterno a tutta fascia nel centrocampo a 5 dell’Inter. Da questo nuovo ciclo in poi, nessuno sarà più incedibile per la dirigenza della Lazio, e quindi a fine stagione a Formello saranno valutate tutte le eventuali offerte. Il contratto di Isaksen scadrà comunque solo nel 2028, il che fa logicamente presupporre che Claudio Lotito intenderà sedersi al tavolo davanti ad offerte parecchio consistenti.

