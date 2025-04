Mentre questa sera una squadra in piena bufera affronterà il Tolosa al Vélodrome, in casa Olympique Marsiglia tira brutta aria anche per quel che concerne il mercato. Nell'occhio del ciclone c'è in particolare l'attaccante brasiliano Luis Henrique, che nell'ultimo periodo ha faticato parecchio dopo un ottimo avvio di stagione e soprattutto, insieme a Mason Greenwood, è uno dei giocatori più attivi nel fronte delle critiche verso l'allenatore Roberto De Zerbi. Secondo il quotidiano locale marsigliese La Provence, Pablo Longoria e Mehdi Benatia non tratteranno a forza l'attaccante 23enne se dovesse arrivare un'offerta consistente da una delle pretendenti. È stato addirittura fissato il prezzo minimo per il giocatore al quale l'anno scorso è stato prolungato il contratto fino al 2028.

I Phocéens hanno poi bisogno di rimpinguare le proprie casse prima del 30 giugno e la vendita del brasiliano, il cui acquisto è stato ammortizzato da tempo, sarebbe una benedizione. A patto però che i suoi corteggiatori paghino il prezzo giusto, secondo il quotidiano. L'Inter, che è la più pressante, sta valutando di aprire le trattative intorno ai 20 milioni di euro, ma l'OM ha fissato una base di partenza per le trattative decisamente più alta e si siederà al tavolo solo con proposte da 35 milioni in su. Un divario significativo, ma il presidente Pablo Longoria è piuttosto abile quando si tratta di negoziare, soprattutto con i club italiani. L'Inter attende fiduciosa, forte anche dei buoni rapporti che intercorrono con la società biancoazzurra; sullo sfondo rimane il Bayern Monaco prossimo avversario in Champions League.

Luis Henrique è nell'undici titolare scelto da De Zerbi per la sfida tra il Marsiglia e il Tolosa in programma questa sera al Velodrome.

