L'Inter molto interessata a Marcus Thuram, l'attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia MG. La conferma ulteriore arriva anche dalle pagine de L'Equipe: secondo il prestigioso giornale francese, sul 25enne figlio di Lilian non c'è solo il Bayern Monaco. L'Inter resta una delle candidate più serie per Thuram e i nerazzurri avrebbero già sottoposto al francese il progetto tecnico del quale sarebbe un protagonista indiscusso. Anche perché, come tutti sanno, il club aveva di fatto già preso Thuram due anni fa, prima dell'infortunio grave al ginocchio che fece virare la dirigenza su Correa.