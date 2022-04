"A causa delle restrizioni sanitarie del Ministero della Salute cileno per gli stranieri non residenti, Matias Vecino non potrà viaggiare con la delegazione". Con questo comunicato, la Federcalcio uruguaiana ha confermato l'impossibilità per il centrocampista nerazzurro di seguire i suoi compagni nella trasferta contro il Cile. Vecino si è negativizzato dal Covid-19 dopo aver saltato il match con il Perù. Ora ci sarà da capire se Matias potrà tornare immediatamente a Milano o meno.