Secondo Il Sole 24 Ore sono arrivate, nelle ultime settimane, alcune manifestazioni d’interesse per una quota azionaria dell’Inter da parte di investitori esteri che hanno chiesto una valutazione per acquistare una fetta del club nerazzurro.

Oaktree possiede infatti ad oggi quasi il 100% delle azioni, non è da escludere possa valutare l'apertura futura del capitale a un partner tramite cessione di un pacchetto d'azioni. Al momento, però, non è stata la proprietà americana a sollecitare le manifestazioni d'interesse e non ci sono trattative concrete. E' però un segnale del buon appeal della società sul mercato.

Un futuro scatto sulla questione stadio potrebbe far levitare ulteriormente sia i ricavi che la valutazione agli occhi degli investitori.