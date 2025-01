La risposta che serviva è arrivata nel migliore dei modi possibili. L'Inter torna al Via del Mare a recitare il copione visto l'anno scorso, andando a superare il Lecce con un perentorio 4-0 al termine di una partita senza storia che poteva risolversi addirittura in goleada, tra reti annullate e gol clamorosamente mancati. Non c'è scampo per la squadra di Marco Giampaolo, colpita da quattro marcatori diversi: Davide Frattesi, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Mehdi Taremi abbattono la debole resistenza salentina facendo valere sin da subito la propria superiorità, illudendo anche il Lecce con un inizio ripresa più aggressivo spento dalla rete dell'olandese. Si chiude una bella serata al Via del Mare, con l'Inter che si rimette in scia del Napoli aspettando il recupero con la Fiorentina.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 0-4

MARCATORI: 6' Frattesi, 38' Lautaro Martinez, 57' Dumfries, 61' Taremi (R)

LECCE: 30 Falcone; 12 Guilbert, 6 Baschirotto, 19 Jean, 13 Dorgu; 29 Coulibaly (46' 20 Ramadani), 75 Pierret (72' 77 Kaba), 14 Helgason; 50 Pierotti, 9 Krstovic (86' 23 Burnete), 7 Morente (84' 37 Karlsson).

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 21 Bonifazi, 23 Burnete, 25 Gallo, 27 McJannet.

Allenatore: Marco Giampaolo.

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij (46' 31 Bisseck), 95 Bastoni; 2 Dumfries (62' 17 Buchanan), 16 Frattesi (75' 21 Asllani), 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan (58' 23 Barella), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (58' 99 Taremi).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 28 Pavard, 32 Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Lo Cicero - Ceccon. Quarto ufficiale: Cosso. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Paterna.

Note

Spettatori: 27.233

Ammoniti: De Vrij (I), Inzaghi (I), Taremi (I)

Corner: 6-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

93' - FISCHIA MARINELLI, RIEN NE VA PLUS AL VIA DEL MARE! L'INTER RISPONDE DA GRANDE AL NAPOLI BATTENDO IL LECCE PER 4-0 E RIPORTANDOSI A MENO TRE!

90' - Inizia il recupero. Inter che accompagna il match al suo epilogo gestendo palla.

89' - Saranno tre i minuti di recupero.

86' - Giampaolo esaurisce i cambi con Burnete, che rileva Krstovic.

84' - Gran lancio di Bastoni per Carlos Augusto, che però sbaglia il cross in mezzo.

83' - Fuori Morente, in campo Karlsson nel Lecce. Intanto Barella è rientrato.

83' - Bella punizione del Lecce, Sommer sorpreso e immobile prega perché la palla sfili sul fondo. E viene esaudito.

82' - Fallo su Helgason, cartellino giallo per Taremi.

81' - Barella si rialza, aiutato da Lautaro. Ma la sua smorfia di dolore non è per niente rassicurante.

78' - Barella a terra dolorante, interviene lo staff medico. Torsione brutta del ginocchio del giocatore nerazzurro, apprensione collettiva con tutti i giocatori intorno a lui.

75' - Sommer vola! Lo svizzero si impone sulla splendida conclusione di Ramadani con un gran colpo di reni a deviare la palla in corner.

75' - Finisce la partita di Frattesi, ultimo quarto d'ora di match per Asllani.

74' - Darmian devia il tiro di Dorgu, altro corner per il Lecce.

72' - Fuori Pierret nel Lecce, in campo Kaba.

70' - Bisseck salva il clean sheet di Sommer andando a chiudere sulla conclusione di Pierotti.

69' - Krstovic imbecca bene Dorgu che guadagna il fondo e crossa, Sommer esce e in presa alta anticipa Helgason.

67' - Krstovic strappa palla in modo rude a Frattesi e parte in contropiede, il suo tiro dalla distanza viene murato da Carlos Augusto.

66' - Taremi ci prende gusto: l'iraniano calcia di prima intenzione sulla bella sponda di testa di Buchanan, palla respinta da un difensore che finisce a Zielinski che calcia debolmente.

62' - Fuori Dumfries, che quindi sarà del derby: in campo Buchanan.

61' - Dal dischetto va Taremi... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! L'iraniano calcia in modo chirurgico e trova il primo gol in campionato con palla all'angolino.

60' - Calcio di rigore per l'Inter: Frattesi atterrato nettamente da Falcone, Marinelli non può esimersi.

58' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Lautaro e Mkhitaryan, dentro Taremi e Barella.

IL GOL DI DUMFRIES: Grandissima giocata di Lautaro che difende palla a ridosso dell'area, poi appoggia deliziosamente col tacco per l'olandese che con la forza ha la meglio su Baschirotto, non esattamente un fuscello, e di potenza trafigge Falcone per la terza volta. Incredibile Dumfries, che continua a trovare la via del gol.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS!!

57' - Inzaghi non approva questo avvio di ripresa dell'Inter, e manda a scaldare Taremi e Barella.

56' - Ancora Lecce con Krstovic, il cui tiro stavolta è debole e facile da controllare per Sommer.

55' - Sommer c'è. Il Lecce parte bene in avanti sorprendendo un po' la difesa nerazzurra, palla a Krstovic che con un bel tiro dalla distanza impegna Sommer. Poco dopo, Pierotti calcia malissimo mandando fuori.

53' - Ripartenza del Lecce dopo palla persa da Lautaro, Dorgu mette in mezzo per Helgason che calcia da posizione difficile con un angolo troppo chiuso mandando fuori.

53' - Fallo di Pierret a metà campo su Lautaro, Inter che torna a gestire il pallone.

49' - Brutto pallone di Mkhitaryan che non trova Thuram, Falcone controlla.

48' - Continua la proiezione offensiva del Lecce, fino al colpo di testa di Krstovic che termina alto.

47' - Lecce che manovra a ridosso dell'area nerazzurra, poi cross di Dorgu controllato da Carlos Augusto che spazza.

19.04 - Il Lecce batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

19.04 - Ufficializzati i due cambi.

19.03 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa.

19.02 - Giampaolo prepara subito un cambio: Ramadani prenderà il posto di Koulibaly. Nell'Inter invece fuori l'ammonito De Vrij, si rivede Bisseck.

HALFTIME REPORT - Sostanzialmente, un primo tempo a tinte tutte nerazzurre. Il Lecce prova a metterci buona volontà, ma in alcuni momenti l'attacco nerazzurro sembra affondare nelle linee avversarie come il proverbiale coltello nel burro. Due gol, uno firmato da Davide Frattesi che torna ad esultare dopo settimane abbastanza complicate l'altro ad opera di Lautaro Martinez; poi altri due gol annullati per fuorigioco e una clamorosa occasione divorata da Marcus Thuram rappresentano l'eloquente bottino raccolto dai nerazzurri in questi primi 45 minuti.

46' pt - Marinelli manda tutti negli spogliatoi: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Lecce grazie ai gol di Davide Frattesi e Lautaro Martinez.

46' pt - Altro affondo di Lautaro che però entrato in area scarica su Dumfries invece di tirare. L'olandese mette in mezzo, Baschirotto anticipa.

45' - Pierret colpisce in malo modo Mkhitaryan, poi ha anche il coraggio di recriminare per la punizione fischiatagli contro.

44' - Cambio della rimessa per disattenzione di Bastoni. Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Pestone su Frattesi che caccia un urlaccio dopo l'intervento di Guilbert, punizione Inter.

IL GOL DI LAUTARO: Grande giocata personale del Toro, che ruba palla a Dorgu, si accentra leggermente, si libera con un gioco di gambe e scarica una conclusione imparabile per Falcone. L'argentino ormai pare aver dimenticato il momento buio.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

36' - Dorgu salta Dumfries ma al momento di prendere il pallone scivola facendolo sfilare sul fondo. Rimessa Inter.

34' - Fallo di Morente su Frattesi, Marinelli anche questa volta interviene con qualche istante di ritardo.

33' - Lancio di Dumfries troppo telefonato per Falcone, che esce e blocca.

31' - Cartellino giallo per Inzaghi, che protesta dopo un fallo su Frattesi per il quale voleva il giallo per Dorgu.

30' - Bella palla di Guilbert per Krstovic, Bastoni si rifugia ancora in corner.

29' - Squilla il Lecce. Dorgu controlla un pallone a ridosso dell'area, si divincola tra quattro avversari poi calcia in diagonale mandando la palla fuori non di molto.

27' - Proteste per Mkhitaryan, fermato da Marinelli dopo un contrasto con Dorgu.

25' - Ancora un gol annullato per fuorigioco, stavolta a Frattesi lanciato ancora da Thuram.

24' - Lautaro appoggia per Carlos Augusto che trova il 2-0, ma Marinelli segnala la posizione di fuorigioco.

23' - Pierotti interviene duro su Frattesi, Marinelli risparmia un giallo all'attaccante giallorosso.

22' - Thuram spacca la difesa con la sua potenza, poi prova l'appoggio per Lautaro frenato da Guilbert.

21' - Cosa si è mangiato Thuram! Azione innescata da Dumfries, palla che arriva a Lautaro che salta un uomo poi calcia trovando un rimpallo sul quale il francese si trova praticamente solo davanti a Falcone. Incredibilmente, Tikus manda fuori.

20' - Brutta palla persa per l'Inter, che però recupera subito dopo.

16' - Ammonizione per De Vrij, che atterra Krstovic lanciato inavvertitamente da Carlos Augusto pressato da Guilbert. Il Lecce protesta chiedendo il famigerato DOGSO e la conseguente espulsione, ma non ci sono le avvisaglie complete.

16' - Dumfries arriva coi tempi giusti in anticipo su un lancio da destra, mette in mezzo per Lautaro e Thuram che però non ci arrivano.

14' - Bastoni interviene su Krstovic prendendo la palla prima del giocatore, Marinelli fischia punizione dopo qualche secondo tra le proteste dei nerazzurri.

12' - Zielinski atterra Helgason, Marinelli lascia correre con la palla che arriva a Krstovic che va in uno contro uno con Darmian ma l'arbitro poi torna indietro e fischia punizione per il Lecce.

10' - Bastoni protegge con esperienza il pallone guadagnando fallo da Pierotti. Protesta il pubblico, ma la decisione di Marinelli è sacrosanta.

8' - Guilbert vuole vendicarsi dopo l'errore e prova l'incursione a destra prima del cross mandato in corner da Bastoni. Sugli sviluppi, Baschirotto manda alto di testa.

IL GOL DI FRATTESI: Erroraccio di Guilbert che nel controllo gigioneggia e viene scippato del pallone da Thuram, che si invola in area, punta l'uomo e poi mette in mezzo per l'accorrente Frattesi che a porta praticamente sguarnita non deve fare altro che appoggiare dentro. Un gol che può avere un'importanza pesantissima per il ragazzo.

6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAATTEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIII!!!

4' - Cross insidioso dalla destra per il Lecce, libera Frattesi dopo controllo di Dumfries. Ma la palla resta ai salentini.

2' - Lautaro prova a mettere un pallone in mezzo per Thuram, Baschirotto ci mette il corpo ma il Toro protesta reclamando un tocco col braccio. Marinelli dice di no.

18.01 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Baschirotto e Lautaro Martinez davanti a Marinelli per il sorteggio.

17.58 - Lecce e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Squadre che fanno capolino nel tunnel che porta al campo.

17.47 - Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani consegna una maglia celebrativa per le 100 presenze con la maglia dei giallorossi a Wladimiro Falcone e Federico Baschirotto.

17.43 - Le due squadre guadagnano il tunnel degli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio al Via del Mare.

