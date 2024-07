Sembra solo questione di tempo prima che Georgios Vagiannidis diventi un giocatore del Botafogo. GloboEsporte offre gli ultimi aggiornamenti; il giocatore, 22 anni, ha accettato la proposta di stipendio avanzata dal club Alvinegro e adesso il club di Rio sta discutendo gli ultimi dettagli con il Panathinaikos, greco, per agevolare il passaggio del terzino in Brasile. A Georgios è piaciuto il progetto presentato e, soprattutto, il fatto di essere stato segnalato dall'allenatore del Botafogo Artur Jorge che ha avuto modo di apprezzarlo in occasione della sfida Sporting Braga-Panathinaikos, nel turno preliminare dell'ultima Champions League. Fondamentale per il sì del greco, che piaceva anche in Germania e Francia, è stato il progetto che coinvolge la rete multiclub di John Textor, proprietario anche del Lione e del Crystal Palace.

Le cifre dell'operazione confermano le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sempre oltreoceano: Vagiannidis passerà al Botafogo per circa un milione di euro. Dato che il contratto col PAO andava in scadenza nel 2025, la possibilità di prelevarlo a parametro zero è stata inserita nelle trattative come asso della manica. I conti sono presto fatti: dovesse essere confermata la cifra finale, all'Inter spetterebbe una somma di 400mila euro in base agli accordi stipulati con gli ateniesi nel 2021.

