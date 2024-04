Il futuro dell'Inter? Ancora in mano a Suning. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, si sta procedendo spediti verso un rinnovo del prestito con Oaktree, con termini temporali più brevi: strada tracciata. Questo consentirebbe a Steven Zhang di restare al comando del club, senza che il fondo Usa escuta il pegno sulle azioni. Ma parallelamente non chiuderebbe le porte alla ricerca di soggetti interessati per il futuro della società.

Una sorta di soluzione ibrida. Come spiega la Gazzetta, a oggi l'ipotesi più concreta è quella che prevede un rinnovo del prestito con interessi più alti rispetto all'attuale 12% e con un termine temporale un anno ancora o al massimo altri due. Un margine utile a Suning per concludere il lavoro di risanamento del club.

Altri vantaggi? Allungare i termini consentirebbe a tutti di capire l’evoluzione della faccenda stadio, con il club che lavora sull’area di Rozzano ma allo stesso tempo è attento agli sviluppi intorno alla ristrutturazione del Meazza. Ovviamente, un nuovo impianto significherebbe anche un salto in avanti in termini di quotazione dell'Inter.

E tutti gli indizi portano a una continuità di Zhang: Steven non dovrebbe riuscire a tornare a Milano per la festa scudetto, ma la Gazzetta conferma la vicinanza del presidente, in contatto quotidiano con dirigenza e Inzaghi. Inoltre le linee guida sul mercato sono state già tracciate e resta vivissima l'ipotesi di una tournée estiva in Cina. Non causale. Infine i rinnovi: non ci sarà la necessità di abbassare il monte ingaggi, anche in virtù di molti parametri zero in rosa che hanno abbassato il costo degli ammortamenti. E allora via libera per i rinnovi di Lautaro - il primo in ordine temporale - e poi di Barella. La strada è tracciata.