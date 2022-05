Visita speciale questo pomeriggio al Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove l'Inter, impegnata a preparare l'ultima gara stagionale con la Samp, è stata raggiunta da Steven Zhang. Come si legge su Gazzetta,it, il presidente dei nerazzurri è arrivato alla Pinetina per assistere all'allenamento della squadra di Simone Inzaghi, incoraggiandola nelle ore in cui resta ancora vivo il sogno scudetto.