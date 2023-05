Trasferta a Verona per l'Inter che va verso una formazione nuovamente modificata rispetto alla partita contro la Lazio. In difesa, secondo La Gazzetta dello Sport, si rivedrà De Vrij al centro dal 1' con D'Ambrosio e Bastoni ai lati. A destra del centrocampo Dumfries (quindi riposo per Darmian), mentre in mediana dovrebbe riposare Mkhitaryan con Calhanoglu mezzala e Brozovic regista. Barella è confermato, così come Dimarco, vista anche l'assenza di Gosens. Davanti la coppia Martinez-Dzeko.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!