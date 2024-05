Ultimato il passaggio delle quote dell'Inter a Oaktree, in casa nerazzurra si aspetta ora il segnale per ripartire. Segnale che deve essere rappresentato dall'assemblea degli azionisti che sancirà la definitiva chiusura dell'era Suning e l'inizio di quella statunitense. Assemblea che, ricorda la Gazzetta dello Sport, va convocata dal presidente, che formalmente è sempre Steven Zhang. L'ipotesi alternativa, prevista dallo statuto nerazzurro, è che si svolga dopo quindici giorni dall'invio di una PEC a tutti gli azionisti. E' questa la soluzione che in questo momento viene valutata e che potrebbe portare l'assemblea straordinaria dei soci ad essere celebrata la prima o la seconda settimana di giugno. Naturalmente andrà anche individuata una sede adeguata per quello che sarà il primo atto ufficiale di Oaktree alla guida dell'Inter.

Beppe Marotta e Alessandro Antonello, nel frattempo, possono svolgere solo le attività di ordinaria amministrazione, non potendosi muovere in ambiti come quelli dei rinnovi o delle sponsorizzazioni. Ma i due dirigenti hanno riportato nel corso di una cena con il resto del management i messaggi rassicurati avuti dai referenti di Oaktree, Alejandro Cano e Katherine Ralph, circa le loro intenzioni. A CdA insediato, il fondo conoscerà approfonditamente tutto lo staff; prima invece è previsto l'incontro con Simone Inzaghi, che resta il punto fermo del progetto sportivo. Il nodo da sciogliere è l'elezione del presidente che comunque dovrebbe essere un uomo di Oaktree, destinato a non abitare a Milano.

