Inzaghi conferma il turnover, anche perché dopo il Venezia il calendario propone le due sfide clou con Arsenal e Napoli. E allora cambiare non è un vezzo, ma una necessità alla quale, peraltro, ormai l'Inter è abituata.

Non ci saranno rivoluzioni secondo la Gazzetta dello Sport, ma qualche rotazione si vedrà fin dal 1' contro la squadra di Di Francesco. In porta ancora Sommer, con Martinez che rimanda il debutto in gare ufficiali. Si cambia in vece in attacco: Taremi è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo l'unica in campionato ad agosto con il Lecce (mentre in Champions ha fatto tre su tre). Dubbio per il partner dell'ex Porto: Thuram o Lautaro?

Previsti cambi anche in difesa, dove Acerbi ha recuperato e tornerà tra i convocati: con il Venezia dovrebbe iniziare in panchina, mentre c’è aria di una maglia da titolare per Pavard.

