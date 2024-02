Marcus Thuram può sorridere. Come si sperava, infatti, gli esami hanno confermato l'entità lieve dell'infortunio subito dal francese alla gamba destra durante la partita contro l'Atletico, costringendolo a uscire durante l'intervallo.

Elongazione: questo l'esito degli approfondimenti medici effettuati ieri. Come conferma la Gazzetta dello Sport, a meno di contrattempi, lo terrà fuori 10-15 giorni. Il Tikus quindi salterà sicuramente la sfida di domenica a Lecce e il recupero di mercoledì prossimo, al Meazza contro l’Atalanta, ma potrebbe tornare a disposizione già per il posticipo del 4 marzo con il Genoa o comunque esserci nella trasferta di Bologna del 9 marzo per una sorta di rodaggio in vista del Wanda Metropolitano.

