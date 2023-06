L’Inter accoglie oggi Marcus Thuram e non smette di pensare a Romelu Lukaku. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Da una parte un inseguimento lungo due anni, dall’altra la priorità per Simone Inzaghi. L’inseguimento trova pace oggi. Stamattina, alle 9.30, Thuram sbarca all’aeroporto di Linate per iniziare la sua avventura nerazzurra. È il primo colpo vero del mercato interista, il terzo virtuale perché Bisseck e Azpilicueta sono altri due giocatori di fatto già tra le mani di Inzaghi".

Prima giornata classica oggi per Thuiram: visite all'Humanitas, poi idoneità al Coni e firme nel pomeriggio in sede di viale della Liberazione. Contratto fino al 2028 a 6 milioni netti a stagione di ingaggio che, grazie al Decreto Crescita, peseranno sulle casse del club nerazzurro circa 8 lordi. "Meno di quanto il club avrebbe speso per rinnovare il contratto di Dzeko, che in primavera aveva raggiunto una base di accordo per un annuale da 5 milioni netti", si legge.

E siamo a Lukaku. Inzaghi - secondo la rosea ha chiesto a gran voce la conferma del belga e la società farà di tutto per accontentare il tecnico nonostante siano cambiate le basi della trattativa. "I Blues chiedono 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Ma la strada del prestito con riscatto condizionato nell’estate 2024 può essere percorsa, non è sbarrata - assicura la Gazzetta -. Perché in qualche modo, rinviare la cessione a titolo definitivo di 12 mesi può convenire anche al club londinese: tra un anno infatti il costo a bilancio di Lukaku scenderebbe dai 68 attuali a circa 45 e dunque diminuirebbe sensibilmente anche la potenziale minusvalenza del Chelsea. Prestito con riscatto a quota 30 milioni: questa potrebbe essere la via battuta dall’Inter. Ed è una via che Lukaku si augura venga battuta in maniera relativamente veloce. Romelu ha fretta. Ha fretta di ricevere un segnale concreto, al di là anche delle rassicurazioni che pure ha ricevuto. Si aspetta di essere una priorità per l’Inter, così da sbloccare il suo ritorno in nerazzurro il prima possibile".

