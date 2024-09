Si è appena entrati nella settimana che porterà a Monza-Inter, con gli impegni delle varie nazionali che via via stanno terminando. Dopo tre giorni di riposo, domani Appiano Gentile tornerà a popolarsi, ma intanto già oggi qualcuno si vedrà zompettare alla Pinetina.

E c'è una sorpresa. Come svela la Gazzetta dello Sport, in anticipo sui tempi previsti, Nicolò Barella, atteso solo domani pomeriggio, ha deciso di tagliarsi un giorno e mettersi a sudare già oggi. Ottima doppia notizia per Inzaghi: significa che Barella è pienamente recuperato dall’intervento al naso di lunedì scorso e ha una grande voglia di mettersi a disposizione.

Quello che serviva visto il trittico Monza-City-Milan che attende i campioni d'Italia.