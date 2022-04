Uno degli obiettivi dell'Inter al di fuori del campo è senza dubbio il rinnovo di Milan Skriniar , in scadenza nel 2023. Lo slovacco anche in questa stagione si è rivelato un totem della difesa, un muro spesso invalicabile anche contro gli attaccanti migliori. L'idea del club nerazzurro - secondo la Gazzetta dello Sport - è quella di portare il nuovo contratto fino al 2026 , mettendo Marotta e compagni in posizione di forza eventualmente anche in presenza di una grande offerta (occhio alla Premier League).

"Ecco perché entro la fine della stagione la società nerazzurra e il difensore slovacco si siederanno intorno a un tavolino, per tracciare le linee del nuovo contratto - si legge -. L’Inter ha in mente di offrire al difensore un accordo in stile Barella, che faccia salire gradualmente lo stipendio. Ma che comunque garantisca al difensore un incremento fin dalla prima stagione. E dunque è pensabile che la nuova asticella possa essere fissata sui 4,5 milioni più bonus in partenza, fino a un contratto che negli anni a seguire supererà quota 5 milioni".

La base di partenza è ottima, poiché Skriniar ha sempre ammesso la sua passione per l'Inter ed esternato l'estrema volontà di restare a lungo a Milano. "E allora ecco perché la strada verso il rinnovo non sembra particolarmente difficile da affrontare - conferma la Gazzetta -. Il nuovo contratto, in fondo, fa comodo a tutti. E la priorità, per l’Inter, è far sì che Skriniar resti a lungo un riferimento in casa nerazzurra".