Un vecchio obiettivo può tornare d'attualità per l'Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sul proprio sito, l'Inter ha messo nel mirino Kim Min-jae nel caso in cui Stefan De Vrij dovesse cedere alle lusinghe dell'Arabia. Un colpo da 90: l'Inter saluterebbe una riserva di lusso per accogliere un titolare e puntare così con forza al is Scudetto.

L'olandese - che comunque oggi ha assicurato di vedersi ancora all'Inter in futuro - è finito nel mirino dell'Al-Ittihad di Stefano Pioli. Al momento il difensore non sembra voler prendere in considerazione la proposta, ma di fronte a un'offerta faraonica chiunque vacillerebbe. Senza contare che al momento all'Inter De Vrij parte dietro Francesco Acerbi.

Kim, ora al Bayern Monaco, sarebbe percorribile per due motivi: in Baviera il sudcoreano non ha convinto, partendo titolare e poi finendo spesso in panchina. Inoltre proprio i bavaresi hanno appena acquistato in difesa il giapponese Hiroki Ito dallo Stoccarda per 30 milioni. L'Inter aveva già seguito Kim nell'estate 2022, quando il PSG iniziava a corteggiare Milan Skriniar, oggi potrebbe tornare d'attualità. E Se De Vrij dovesse partire per 10-15 milioni di euro, l'Inter allora avrebbe la liquidità per provare l'acquisto, ovviamente a cifre inferiori rispetto ai 50 pagati dal Bayern l'anno scorso per prenderlo dal Bayern.