E' andato in scena oggi l'atteso incontro tra l'Inter e i rappresentanti di Milan Skriniar per discutere del rinnovo di contratto di quest'ultimo in scadenza nel giugno 2023. Secondo Gazzetta.it, nella sede di viale della Liberazione, a Milano, c'è stata una lunga chiacchierata, definita interlocutoria, per gettare le basi del prolungamento, alla presenza di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno dato appuntamento all'entourage dello slovacco tra sette giorni. "Il secondo round sarà quello decisivo?", si domanda la rosea.

La volontà del club nerazzurra è nota, ribadita ieri sera anche dal presidente Steven Zhang che ha fatto eco alle dichiarazioni dell'ad: "E' un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo", ha spiegato a Sky Sport.