La Gazzetta dello Sport prova a fare una prima panoramica sulla situazione del mercato invernale. Per l'Inter significa parlare per forza di cose di Milan Skriniar. "Il Psg ha cercato di acquistarlo dall’Inter la scorsa estate e sta provando adesso ad assicurarselo senza sborsare neppure un euro per il cartellino - riporta la rosea - . Marotta e Ausilio, però, non ci stanno: hanno offerto allo slovacco un contratto da 4 o 5 anni con una base fissa da 6 milioni netti più bonus". Ma adesso nella dirigenza comincia a serpeggiare un po' di pessimismo.