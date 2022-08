Andrea Pinamonti può essere contento: grazie al suo passaggio al Sassuolo, non solo ha trovato una squadra che può consentirgli di crescere ancora, ma potrebbe aver salvato anche la 'sua' Inter dalla pericolosa cessione dell'amico Milan Skriniar. L'incasso per il giovane attaccante, 20 milioni, sono una boccata d'ossigeno per le casse nerazzurre. La Gazzetta dello Sport non esclude rilanci in extremis del PSG per lo slovacco, ma una cessione a questo punto della stagione metterebbe nei guai Steven Zhang, visto che poi sarebbe lui a dare l'ok definitivo all'operazione. Nel frattempo, per cautelarsi, Marotta e Ausilio avrebbero aggiunto sul taccuino anche il nome di Todibo del Nizza dopo quello di Akanji del Dortmund. E in tal senso non va dimenticata la posizione di Cesare Casadei: smentito l'interesse del Nizza, resterebbe vivo quello del Chelsea, pronto a un rilancio: "Proprio il gioiellino della Primavera, ieri a segno nell’amichevole col Sant’Angelo Lodigiano, potrebbe mettere la società in una condizione ancora più solida e aiutare a scavare quest’ormai mitologica trincea attorno a Skriniar. E, magari, pure attorno a Dumfries, altro big nel mirino del Chelsea", spiega la rosea.