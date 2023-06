Erik Ten Hag, manager del Manchester United, spera che entro venerdì o al massimo all'inizio della prossima settimana la dirigenza organizzi la prima call con l'Inter nella quale presentare un'offerta ufficiale per André Onana. Lato giocatore di problemi non ce ne sono: i Red Devils, si legge su Gazzetta.it, sono pronti a offrire al portiere camerunese più del doppio dei 3 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente a Milano. Lo scoglio, semmai, è l'accordo tra le due società, oltre al futuro di David De Gea, il cui rinnovo di quest'ultimo è comunque economicamente importante per uno United che cambiando proprietà, deve comprare un centravanti da 100 milioni e un centrocampista come Mount da una settantina di milioni. "Se Ten Hag l'avrà vinta, l'accordo con lo spagnolo non sarà rinnovato, magari David volerà in Arabia e André vestirà la maglia dei Red Devils", scrive la rosea.

Nel frattempo, lo United ha capito che in questo momento il Chelsea non costituisce un pericolo nella corsa di mercato per l'ex Ajax, e che quindi avrà strada sgombra quando deciderà di affondare. Senza De Gea in rosa, la proposta degli inglesi sarebbe inevitabilmente più alta, diciamo intorno ai 40 milioni di euro più bonus, non abbastanza per strappare subito il sì di viale della Liberazione, dove il cartellino di Onana è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro.