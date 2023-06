L'Inter non esclude a priori la possibilità di fare un'offerta al Chelsea per acquistare Romelu Lukaku a titolo definitivo. Un'opzione percorribile, secondo la Gazzetta dello Sport, grazie al probabile incasso della cessione di André Onana al Manchester United per 50 milioni di euro, bonus esclusi. In questo senso, il club nerazzurro si aspetta già da questa settimana che il club inglese metta sul piatto un'offerta vera e propria davanti alla quale l’affare si chiuderà. A quel punto, con in tasca i soldi del cartellino dell'ex Ajax e considerati anche quelli in arrivo per Brozovic, Marotta andrebbe dritto su Big Rom e avrebbe anche i fondi per un nuovo portiere. Non per Guglielmo Vicario, che andrà al Tottenham, ma per un profilo esperto, di personalità, già abituato a giocare ad alti livelli, tipo Sommer, che il Bayern può liberare in prestito, molto più di quello del georgiano Mamardashvili. Ma non c’è solo lo svizzero nei radar nerazzurri, secondo la rosea: in Viale della Liberazione hanno già sondato il nome di Hugo Lloris, e Keylor Navas, entrambi in scadenza nel 2024 e in uscita.

Tornando a Lukaku, servirà trovare un punto d’incontro con i Blues dopo che i rapporti si sono raffreddati per via delle richieste di prestito dei milanesi sempre, puntualmente, respinte. "L’Inter può ragionare sull’ipotesi di un acquisto solo se il prezzo scendesse ulteriormente, rispetto ai 40 milioni paventati dal club londinese. Serve una grande opera di diplomazia, perché Lukaku è a bilancio per 68 milioni e dunque già quota 40 rappresenterebbe una forte minusvalenza per gli inglesi. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni: questa potrebbe essere l’offerta che l’Inter sarà in grado di mettere in piedi. Servirà tempo, in ogni caso. E servirà anche un assist di Lukaku. Perché se il belga si aspetta che il club nerazzurro mostri concretamente la voglia di acquistarlo, d’altro canto l’Inter gli chiede di ridursi ulteriormente l’ingaggio rispetto agli 8,5 netti percepiti nell’ultima stagione. Mica semplice", la chiosa del pezzo.