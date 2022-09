Non è escluso che Romelu Lukaku figuri nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per Udinese-Inter, gara in programma domenica alle 12.30. Le possibilità, secondo la Gazzetta dello Sport, non sono molte, ma esistono. Di più: il belga vuole provarci in ogni modo. Lo staff medico del club milanese ieri si è tenuto in contatto con il fisioterapista che ha seguito l’attaccante nell’ultima settimana di recupero in patria, Lieven Maesschalck, per ponderare la prossima scelta, tra le esigenze del tecnico e la “fretta” del giocatore devono coincidere con l’assenza assoluta di rischi, perché una ricaduta sarebbe deleteria. Il compromesso potrebbe essere una presenza in panchina alla Dacia Arena, sulla falsariga di quello che accadde due stagioni fa, quando Big Rom tornò disponibile per una trasferta contro l’Atalanta, subito prima di una sosta di campionato.

Oggi e domani, aggiungono i colleghi della rosea, l'ex Chelsea proseguirà nello stesso lavoro differenziato svolto ieri. Domani sarà anche il giorno di nuovi esami ai flessori della coscia sinistra: in caso di via libera, mercoledì, al ritorno dei compagni da Plzen, tornerà in campo. Venerdì il dentro o fuori. "Oggi, sia chiaro, siamo sotto al 50% delle possibilità di convocazione", la chiosa del pezzo.