"Il belga l’ha ribadito anche nelle ultime settimane ai dirigenti nerazzurri: il mio desiderio è restare, mi vedo a Milano anche in futuro - riferisce la Gazzetta dello Sport -. La partita è aperta ed è stato già ampiamente raccontato. La riflessione che il venerdì sera ha stimolato è la distanza di rendimento, tra il Lukaku «belga» e quello nerazzurro. Non solo una questione di gol, ma di prestazione complessiva, di impiego, di fiducia. E chiama in causa quel che non è da queste parti. Ci sono almeno quattro ordini di problemi, per cui finora non è visto il vero Lukaku". Ovviamente, il principale riguarda il suo stato di forma, ancora non al top. Questo chiama in causa direttamente la tipologia di allenamenti. Quasi mai riesce a fare in nerazzurro 90 minuti, e questo lo penalizza a livello di continuità, e poi ci c'è la questione tattica. L'Inter gioca con Lukaku, ma forse non per Lukaku.

"L’Inter in un anno e mezzo ha imparato ad allontanarsi dal gioco di Conte, profondamente pensato per esaltare quel «giocatore di football americano» (copyright Conte, appunto) che è Romelu. Poi, ovviamente, i gol aiutano e mostrano discese anche dove in realtà ci sono ostacoli veri - si legge -. Ecco: la speranza di Inzaghi e di tutto il club nerazzurro è che la notte di Solna faccia da trampolino per il mese di aprile. Lukaku vuole giocarsi tutto. Ha motivazioni alle stelle che sono il biglietto da visita che presenterà a Inzaghi. Dalla Juve al Benfica: Romelu non ha voglia di scegliere, insegue campo, minuti e una centralità che mai ha avuto. Magari ad aprile può iniziare una nuova vita, no?".