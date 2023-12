Entro la Befana, l'Inter spera di poter annunciare il rinnovo fino al 2028 di Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, in questi giorni le parti hanno sostanzialmente raggiunto l'accordo che garantirà all'argentino un ingaggio da 7 milioni netti a stagione.

Senza ansie, senza strattoni: trattativa quasi semplice considerando la voglia del capitano di legarsi sempre più ai colori nerazzurri e, viceversa, quella di club di blindare il proprio campione. Fedeltà, leadership e tanti gol: l'Inter si tiene stretto Lautaro e Lautaro si tiene stretta l'Inter, considerata ormai come una seconda casa. I numeri di quest'anno, il suo primo da capitano, non lasciano dubbi.

Secondo la Gazzetta, Lautaro ora si candida a essere una delle ultime bandiere. "È all’Inter da sei stagioni e col nuovo contratto potrebbe arrivare a superare i dieci anni in nerazzurro, diventando uno degli attaccanti più longevi (più di un mito come Boninsegna) e meritandosi la sua personale “stella”". Ora però la stella che vuole - lui come tutto il club - è un'altra, quella del 20esimo scudetto.