Criticato aspramente per quanto successo nell'ultimo atto della stagione, la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City, il reparto d'attacco dell'Inter potrebbe subire un restyling in estate che non dovrebbe riguardare due elementi, si legge sulla Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez resta il punto fermo intorno al quale ruoterà la squadra della prossima stagione, anche perché da Viale della Liberazione non si aspettano affondi a tre cifre del Real Madrid in grado di metterne a rischio il futuro milanese, mentre per Romelu Lukaku, su cui Simone Inzaghi e la società vorrebbero puntare nuovamente, è previsto un vertice con il Chelsea nelle prossime settimane nel corso del quale Marotta e Ausilio capiranno l'eventuale disponibilità della controparte di abbassare la cifra del prestito o se, in alternativa, sarà possibile allargare il tavolo della discussione anche ad altri giocatori, in entrata o in uscita, leggi Onana, Dumfries, Chalobah e persino Koulibaly, il cui futuro a Londra non è saldo. "Ma Lukaku è considerato un fattore decisivo, al netto di una finale sbagliata in tema di episodi e che resterà addosso al belga e ai tifosi interisti per lungo tempo. Quando il fisico ha retto, Lukaku è stato fondamentale nel completare la rimonta per la qualificazione Champions in campionato. E se è vero che il diktat della prossima stagione sarà lo scudetto, impossibile pensare di non affidarsi a Romelu", si legge sulla rosea.

