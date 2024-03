Madrid nel destino di Lautaro Martinez. Domani contro l'Atletico per conquistarsi i quarti di Champions, ma anche per apporre la sua firma sul rinnovo tanto atteso.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in città è atteso il suo agente Alejandro Camaño proprio per riprendere in mano il dossier relativo al prolungamento del Toro. L’argentino non ha una scadenza a breve termine (2026), ma è nell’interesse di tutti, dell’Inter in primis, arrivare a una definizione dell’accordo entro la fine della stagione. A quanto pare, un paio di club europei nelle ultime settimane si sarebbero interessati alla situazione di stallo. E allora l'incontro di domani, anche se non risolutivo, sarà molto importante perché si parlerà di cifre.

La volontà è comune ed è quella di continuare insieme, ma va limata la distanza che attualmente si attesta sui 2 milioni. Occorre azzeccare la formula più che la somma totale, con i bonus che avranno un ruolo chiave: potrebbe diventare il giocatore più pagato della Serie A. Premi individuali ma legati anche al percorso della squadra: un modo per legare ancora di più i due destini.

