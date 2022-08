L'arrivo di Kristjan Asllani cambierà la gestione di Marcelo Brozovic da parte di Simone Inzaghi. ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che ricorda come il regista croato sia stato uno dei più spremuti dell'ultima stagione (e non solo): l'acquisto del giovane albanese ha rappresentato un intervento mirato a sciogliere il nodo. "Il primo mese nerazzurro dell'ex Empoli ha poi dato ottime sensazioni a tutti e l'obiettivo di Inzaghi e della società è quello di massimizzare la resa del regista titolare evitando di costringerlo a infiniti straordinari, in una stagione già di per sé estremamente impegnativa", si legge.