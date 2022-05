L'Inter riparte. La stagione è appena finita, ma il club ha già posto le basi per il prossimo anno. E le parole di Steven Zhang non sono state banali, ma nascondono dettagli che fanno capire la volontà della proprietà di alzare ulteriormente l'asticella e non ripartire da zero (o quasi) come accaduto un anno fa. "Un anno fa, tra le macerie di Lukaku e Hakimi, si parlava con cautela di ingresso tra le prime quattro, adesso è stata messa a fuoco direttamente la prima posizione. La differenza non è di poco conto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

E il summit di ieri tra presidente, dirigenza e Inzaghi è servito a mettere a fuoco le linee guida del prossimo mercato, oltre a confermare il prolungamento del tecnico con un contratto da 5,5 milioni fino al 2024 (con opzione per il 2025). Paulo Dybala ed Henrikh Mkhitaryan sono i nomi caldi in entrata, mentre in uscita, dovendo raccattare una sessantina di milioni, l'idea è quella di non sacrificare Lautaro (ma un altro big probabilmente sì).