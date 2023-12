Sciolte le riserve in casa Inter: Alessandro Bastoni sarà titolare questa sera contro l'Udinese. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro tornerà a fare il braccetto di sinistra in un terzetto difensivo che sarà composto da Yann Bisseck e Francesco Acerbi. Per il tedesco, dopo le due titolarità in Champions League a Salisburgo e Lisbona, sarà la prima dall'inizio in campionato. A destra, confermata la presenza di Matteo Darmian: Juan Cuadrado sta bene ma Simone Inzaghi ha deciso di non schierarlo dal primo minuto. Poi, confermati tutti i titolarissimi.

