E adesso si cambia. Dopo il pari di Monza e il ko nel derby, l'Inter deve ripartire e lo deve fare da Udine, campo storicamente ostico. Secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha in mente una novità non di poco conto: nessuno con il posto fisso.

Il ko con il Milan qualcosa ha smosso all'interno della squadra, con il tecnico rimasto parecchio deluso per l'approccio nei due tempi. Ok la stanchezza, ma tra Manchester e derby c'erano comunque stati 5 cambi. E allora adesso si pretende una reazione immediata, partendo dalle scelte.

Dunque, nessuno con il "posto fisso": da Thuram a Mkhitaryan, da Pavard a Lautaro. Chiunque rischia la maglia da titolare d'ora in avanti. Se il derby sarà stato - paradossalmente - un’occasione per svoltare lo si capirà già da domani, spiega la Gazzetta. Ma c’è un fatto che non può non essere preso in considerazione: quasi tutte le squadre che hanno aperto un ciclo di vittorie, hanno modificato qualcosa tra una stagione e l’altra. Difficilmente sono rimaste uguali a loro stesse. E allora ecco la possibilità/necessità di inserire Taremi e Zielinski.

Secondo la rosea, la gara di Udine è già un bivio per i campioni d'Italia. Anche perché, dopo il Torino, alla ripresa ci saranno la trasferta di Roma con i giallorossi e lo scontro diretto a Milano con la Juve. Inzaghi rivuole la sua Inter e la rivuole subito, magari cambiando qualche volto storico.