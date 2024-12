Simone Inzaghi l'ha ammesso nel post partita di Inter-Parma: Lautaro Martinez è stato lasciato in campo fino al 90' nella speranza di farlo tornare al gol. Martedì sera, in Champions League contro il Bayer Leverkusen, tutti gli indizi portano ad una coppia d'attacco formata da Thuram e Taremi, ma secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico nerazzurro sta seriamente di confermare il Toro vicino all'iraniano. Sempre con lo stesso obiettivo: far sbloccare il capitano.

Il ragionamento del tecnico nerazzurro si fonda su due principi. "Il primo: non c'è stanchezza che tenga a fronte del macigno di un gol che non arriva. Il secondo: tra Leverkusen e la partita con la Lazio, di lunedì 16, passano cinque giorni pieni di allenamento, di cui quattro sedute vere", ricorda la rosea. La decisione sarà presa domani, così come per le altre rotazioni: in difesa conferme per Bisseck, De Vrij e probabilmente Darmian, mentre a centrocampo scalpitano Frattesi e Zielinski. Carlos Augusto è invece candidato a far rifiatare Dimarco.

