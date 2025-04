Giornata ancora una volta memorabile e non in positivo quella vissuta dall'Inter in casa del Bologna, la scorsa domenica quando oltre all'infausto risultato ben noto a tutti, la dirigenza ha buttato un occhio su John Lucumì, giocatore che ha avuto l’occasione di mettersi bene in mostra sotto l'attenta osservazione di Marotta e Ausilio che seguono già da tempo l'olandese Beukema, "considerato l’alter ego perfetto dell’ex Lazio e la situazione contrattuale ancora non perfettamente definita con l’Inter aveva fatto balzare il suo nome in cima alla lista dei desideri (leggermente più indietro Solet dell’Udinese)" ricorda la Gazzetta dello Sport che rispolvera il nome di Lucumì, giocatore di cui si era debolmente parlato nei mesi scorsi.

Tra i due centrali di Vincenzo Italiano, la Rosea spiega che è Beukema quello più attenzionato per via della sua continuità, ma la prestazione del colombiano ventiseienne che non ha mai perso di vista Lautaro nell'ultimo match, ha fatto "iscrivere di diritto il suo nome alla 'short list' dei migliori in campo e potrebbe diventare il difensore perfetto per l’Inter del futuro". Il Bologna, che nel frattempo ha visto lievitare la sua valutazione, fiuta già l'odore della possibile plusvalenza, avendo acquistato il classe '98 nell’estate del 2022 per circa 8 milioni. "Trattare con Sartori non è un’impresa semplice" sottolinea il quotidiano milanese, ma la scadenza di contratto a giugno 2026 potrebbe fungere da assist per Marotta and co che potrebbero far leva su questo e ottenere uno sconto.

